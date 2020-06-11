В Башкирии рассказали, сколько человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Минздрав Башкирии сообщил свежие данные по пациентам с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. По данным министерства, здоровье 30 пациентов оценивается как тяжелое. 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на сегодняшний день в станционарах республики получают лечение 1023 человек. На амбулаторное лечение переведены 1491 человек, у них легкая форма заболевания.

С начала пандемии количество выздоровевших достигло цифры 1491.

Также в ведомстве уточнили количество случаев внебольничных пневмоний за сутки – 109. Они все сдали анализы на коронавирус. За последние сутки 48 человек выздоровели от пневмонии и выписаны.