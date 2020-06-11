В Башкирии рассказали, сколько человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Почти половина из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Минздрав Башкирии сообщил свежие данные по пациентам с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. По данным министерства, здоровье 30 пациентов оценивается как тяжелое. 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на сегодняшний день в станционарах республики получают лечение 1023 человек. На амбулаторное лечение переведены 1491 человек, у них легкая форма заболевания.
С начала пандемии количество выздоровевших достигло цифры 1491.
Также в ведомстве уточнили количество случаев внебольничных пневмоний за сутки – 109. Они все сдали анализы на коронавирус. За последние сутки 48 человек выздоровели от пневмонии и выписаны.
Напомним, за последние сутки, по данным Минздрава РБ, еще 79 человек заболели коронавирусом. О новых случаях смерти от вируса не сообщается.