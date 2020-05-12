В Башкирии РКБ начала работу в обычном режиме

На официальной странице РКБ Вконтакте сообщается, что больница с сегодняшнего начала работу в плановом режиме. В медицинском учреждении возобновлена работа ряда корпусов. Работает также и хирургический корпус, но с соблюдением условием.

Среди таковых условий наличие отрицательного мазка на коронавирус не более трехдневной давности. Пациенты сдают мазок по месту жительства и после повторно перед госпитализацией. Также необходим рентген, КТ и электронное направление.