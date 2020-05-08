Не спасли: скончался 19-летний парень из Башкирии, которому отказали в операции в РКБ

Об этом сообщил сегодня, 8 мая, член Совета по правам человека при главе Башкирии Динар Зайнуллин. Информацию также подтвердила сестра молодого человека Ралина.

Ранее консилиум врачей принял решение перевозить Ранэля в Уфу, когда улучшится его состояние. В столицу Башкирии уже готовы были прилететь врачи из Москвы, чтобы оперировать молодого человека, находящегося буквально между жизнью и смертью.

Напомним, о ситуации, в которую попал 19-летний пациент с опухолью мозга из Стерлитамака, стало известно в середине апреля. Его семья не могла добиться приема у врача из-за карантина в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Больница на то время была закрыта на карантин в связи со вспышкой коронавируса.

После серии публикаций в СМИ было проведено первое хирургическое вмешательство, на время облегчившее ситуацию, но 29 апреля Ранэль впал в кому. Его состояние ухудшалось буквально с каждым днем.

Отметим также, что родные Ранэля, а также другие неравнодушные граждане выступили с пикетом у Белого дома в Уфе с требованием спасти молодого человека, который из-за пандемии не смог получить должную качественную и оперативную медицинскую помощь. Молодых людей, включая сестру Ранэля, задержала полиция. Был составлен протокол об административном нарушении, девушка, как и другие ребята, отделались предупреждением.