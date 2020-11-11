В Башкирии возбудили уголовное дело за незаконную деятельность «Золотого запаса»

В Башкирии возбудили уголовное дело за незаконную деятельность «Золотого запаса»

Вчера, 09:07ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по незаконной банковской деятельности с привлечением денежных средств вкладчиков ООО «Золотой запас». Фото документа опубликовано в паблике «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан».

В связи с выявленными нарушениями законности, связанными с длительным непринятием законного решения по сообщению о хищении денежных средств граждан-вкладчиков ООО «Золотой запас», прокуратурой республики приняты необходимые меры реагирования, сообщается в документе.

Photo:группа Проблемы Уфы и Республики Башкортостан

Напомним, в прошлом году отозвали лицензию у Роскомснаббанка, в офисах которого предлагали услуги по вкладам ООО «Золотой запас», после чего на платформе начались сбои в работе выплат. Банк России посчитал, что система действует по принципу финансовой пирамиды. В июне и в сентябре обманутые вкладчики выходили на пикеты, требуя вернуть средства. Позже Госсобрание РБ заявило о создании рабочей группы для решения проблем «Золотого запаса», куда войдут депутаты и вкладчики. Тогда же экс-председатель правления Роскомснаббанка и депутат Курултая РБ Флюр Галлямов попросил не отождествлять его и банк с «Золотым запасом».

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