В Башкирии создадут рабочую группу для решения проблем вкладчиков «Золотого запаса»

Напомним, после отзыва лицензии в 2019 году у Роскомснаббанка в системе «Золотого запаса» начались сбои в работе выплат. Банк России посчитал, что платформа действует по принципу финансовой пирамиды. В июне и в сентябре обманутые вкладчики выходили на пикеты, где требовали возврата денег. Также отметим, Роскомснаббанк ранее принадлежал депутату Госсобрания Башкирии Флюру Галлямову.