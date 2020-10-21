В Башкирии создадут рабочую группу для решения проблем вкладчиков «Золотого запаса»

В Башкирии создадут рабочую группу для решения проблем вкладчиков «Золотого запаса»

Вчера, 15:37ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Госсобрание Башкирии создаст рабочую группу для решения вопросов владчиков инвестиционной платформы ООО «Золотой запас». В состав войдут депутаты и вкладчики.

Напомним, после отзыва лицензии в 2019 году у Роскомснаббанка в системе «Золотого запаса» начались сбои в работе выплат. Банк России посчитал, что платформа действует по принципу финансовой пирамиды. В июне и в сентябре обманутые вкладчики выходили на пикеты, где требовали возврата денег. Также отметим, Роскомснаббанк ранее принадлежал депутату Госсобрания Башкирии Флюру Галлямову.

Председатель Курултая Константин Толкачев рассказал, что в адрес депутатов продолжают поступать жалобы граждан. Рабочая группа рассмотрит ситуацию с учетом мнения всех сторон. Константин Толкачев надеется, что итогом работы станут предложения по решению проблем вкладчиков, а также разработка законодательных инициатив для решения вопросов в целом.

Сработать на опережение и не допустить возникновения схожих ситуаций. Стоит также изучить причины, приведшие к отзыву лицензии у Роскомснаббанка, отметил Толкачев.

Также он добавил, что среди вкладчиков образовалось несколько инициативных групп, одна из которых выступает за процедуру банкротства заемщиков, другая — за принятие мировое соглашение, а третья требует возбудить уголовное дело.

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