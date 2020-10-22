Экс-глава Роскомснаббанка ответил на жалобы обманутых вкладчиков «Золотого запаса»

Напомним, в 2019 году у банка отозвали лицензию, после чего на платформе «Золотого запаса» начались сбои в работе выплат. Банк России посчитал, что система действует по принципу финансовой пирамиды. В июне и в сентябре обманутые вкладчики выходили на пикеты, где требовали возврата денег. Вчера пресс-служба Госсобрания заявила о создании рабочей группы для решения проблем «Золотого запаса», куда войдут депутаты и вкладчики.