Экс-глава Роскомснаббанка ответил на жалобы обманутых вкладчиков «Золотого запаса»

Вчера 21 октября, в Госсобрании Башкирии прошло совещание по проблемам вкладчиков в инвестиционную платформу «Золотой запас» с участием сотрудников МВД, прокуратуры, депутатов и самих клиентов. Услуги этой системы предлагали в офисах Роскомснаббанка, которым владел депутат Курултая Флюр Галлямов.

Бывший председатель правления Роскомснаббанка и депутат Курултая РБ Флюр Галлямов попросил не отождествлять его и банк с «Золотым запасом». Как сообщает «Коммерсант-Уфа», в результате деятельности платформы пострадали четыре тысячи человек, которые в общем потеряли два миллиарда рублей. Вопрос относительно деятельности «Золотого запаса» не ко мне. Именно Роскомснаббанк деньги не собирал, средства собирались площадкой «Золотой запас», цитирует издание Галлямова. Напомним, в 2019 году у банка отозвали лицензию, после чего на платформе «Золотого запаса» начались сбои в работе выплат. Банк России посчитал, что система действует по принципу финансовой пирамиды. В июне и в сентябре обманутые вкладчики выходили на пикеты, где требовали возврата денег. Вчера пресс-служба Госсобрания заявила о создании рабочей группы для решения проблем «Золотого запаса», куда войдут депутаты и вкладчики.

