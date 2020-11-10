В Башкирии проблемами вкладчиков «Золотого запаса» займется рабочая группа

По словам спикера парламента, вкладчики не раз обращались к депутатам за помощью. Для того, чтобы разобраться в ситуации они провели круглый стол, на котором присутствовали все заинтересованные стороны – представителей «Золотого запаса», вкладчиков, финансовых экспертов, полиции и прокуратуры. Из них и образовалася рабочая группа. Возглавляет её вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов.