В Башкирии проблемами вкладчиков «Золотого запаса» займется рабочая группа

В Башкирии проблемами вкладчиков «Золотого запаса» займется рабочая группа

Вчера, 11:08ОбществоКарина МамаеваPhoto: haib-vestnik.rbsmi.ru
В Башкирии создали межведомственную рабочую группу для решения проблем с вкладчиками «Золотого запаса». Об этом сообщил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

По словам спикера парламента, вкладчики не раз обращались к депутатам за помощью. Для того, чтобы разобраться в ситуации они провели круглый стол, на котором присутствовали все заинтересованные стороны – представителей «Золотого запаса», вкладчиков, финансовых экспертов, полиции и прокуратуры. Из них и образовалася рабочая группа. Возглавляет её вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов.

– Мы заинтересованы в том, чтобы итогом работы группы стали не только конструктивные предложения по решению проблем пострадавших вкладчиков «Золотого запаса», но и выработка законодательных инициатив, которые помогли бы решить проблему комплексно, сработать на опережение и не допустить возникновения схожих ситуаций, – отметил Константин Толкачев.

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