Главу Башкирии попросили обратить внимание на нехватку детсадов и школ

Накануне, 10 мая, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. Большинство тем, затронутых во время встречи, касались работы школ, детских садов и других социальных учреждений.

Так, преподаватель УГНТУ Айнур Гумеров и студент вуза Асгат Ягудин попросили Рустэма Хамитова обратить пристальное внимание на организацию работы с одаренными детьми в республике. Оба они ранее задавали такой же вопрос во время прямой линии с главой Башкирии.

Асгат Ягудин рассказал, как в прошлом году ими были подготовлены два умных мальчика - победитель и призёр Всероссийской олимпиады по химии, которые решили перейти учиться в мордовский лицей для одарённых детей. В этом году они подготовили ещё одного призёра Искандера Шамигулова и тоже переживают, что тот может уехать куда-то.

Посетители уверены: в республике необходимо создать специализированный лицей, который занимался бы выявлением и рекрутированием одаренных детей в городах и районах, дальнейшей их подготовкой к всероссийским и международным олимпиадам.

- Согласен, что нужно собирать этих ребят, особенно сельских, работать с ними, создать для них условия, - сказал Рустэм Хамитов. - Нужно, чтобы они заканчивали наши вузы и по возможности оставались здесь работать.

Кроме этого, Айнур Гумеров и Асгат Ягудин предложили создать ассоциацию педагогов для подготовки учащихся к олимпиадам и различным конкурсам.

Рустэм Хамитов обсудил этот вопрос по телефону с министром образования Башкирии Гульназ Шафиковой и предложил своим собеседникам подготовить конкретные предложения с уточнёнными параметрами проектов, чтобы можно было потом провести совещание по этой теме в правительстве республики.

Жительницы Дёмского района Уфы Юлия Зиязева и Лилия Рамазанова попросили у главы республики содействия в строительстве детского сада в поселке Баланово. По их словам, за последние годы в населенном пункте построено большое количество жилья, сюда переезжает много семей с детьми, но обещанные застройщиком два детсада так и не построены. Кроме того, остро стоит вопрос благоустройства территории посёлка – устройства дорог, тротуаров, установки «лежачих полицейских».

В телефонном разговоре с главой Дёмского района Сергеем Плотниковым Рустэм Хамитов поручил проанализировать потребность посёлка в объектах социальной инфраструктуры и приступить к их проектированию.

Многодетная мама из Иглинского района Анна Куличенко рассказала, что две школы в их райцентре переполнены, занятия в них идут до позднего вечера. По её словам, в предстоящем учебном году в одной из школ, рассчитанной на 500 мест, будут обучаться 1,5 тысячи детей.

– Понятно, что школа перегружена, потому что Иглино строится очень быстро, – сказал Рустэм Хамитов. – Девелоперы продают жильё, зарабатывают, а о строительстве социальных объектов никто не думает.

Но уже в ближайшее время, к 100-летию республики, в селе будет построена новая школа на 640 мест, совмещённая с детским садом на 160 мест. Объект уже включен в перечень юбилейных строек.

Кроме того, Анна Куличенко попросила обратить внимание на отсутствие в сельской поликлинике детских специалистов узкого профиля, а также на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улицах населённого пункта.

Уфимка Екатерина Мураева по просьбе родственников из Караидельского района рассказала о некачественно проведённом ремонте дороги Зуевка – Чебыково, после которого люди оказались фактически отрезаны от внешнего мира.

В прошлом году тендер на отсыпку дороги на сумму свыше 12 млн рублей выиграло ООО «Уфакран», которое, по словам Екатерины Мураевой, просто засыпало дорогу толстым слоем глины и песка. В итоге недавно, чтобы доставить человека в больницу, понадобилось почти шесть часов, чтобы выбраться из населённого пункта на тракторе.

Рустэм Хамитов связался по телефону с главой района Ильдаром Гарифуллиным и поручил совместно решить проблему с дорогой, а к изучению сложившейся ситуации, в том числе деятельности подрядчика, будут привлечены правоохранительные органы.

Житель Гафурийского района Олег Зимин обратился к главе республики с просьбой ускорить строительство учебного корпуса Табынской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этой ситуации рассказывала недавно Медиакорсеть.