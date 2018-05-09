Рустэм Хамитов поздравил с Днем Победы жителей Башкирии

Он отметил, что 9 мая – в истории нашей страны священная дата для каждой семьи. «Это праздник воинской славы и патриотизма, фронтового мужества и трудовой доблести, несокрушимой стойкости тех, кто весной 45-го принёс на родную землю долгожданную победу. В нашей памяти навсегда останутся имена героев-воинов, отдавших за Родину свою жизнь», -говорится в поздравлении.

В эти дни самые искренние слова признательности и уважения звучат в ваш адрес, дорогие ветераны. Вы отстояли независимость Отечества, освободили мир от фашизма, восстановили и укрепили мощь страны, достойно трудились в мирные дни и уже многие годы своим примером вдохновляете детей, внуков и правнуков на новые свершения.