В Башкирии в канун экзаменов закрыли школу-интернат

В Гафурийском районе Башкирии после проверки Роспотребнадзора было решено закрыть на 90 дней Табынскую коррекционную школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом 126 детей, которые требуют особого подхода в обучении, остались за бортом жизни. О том, куда можно перевести их на учебу, никто не знает.

Педагоги и родители школьников сейчас пребывают в растерянности, ведь на носу экзамены. В интернате учатся дети из 10 районов республики. Сейчас педагогический коллектив решает вопрос об их размещении в другие учебные заведения. Однако после недавнего ЧП в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса ранил учительницу и двух одноклассниц и поджег класс, сделать это не так-то просто. Родители других учеников в школах на местах вовсе не рады такому пополнению.

Главная претензия Роспотребнадзора заключалась в том, что в школе-интернате катастрофически не хватало площадей для всех учеников, которых оказалось гораздо больше, чем может вместить старое здание. Рядом вот уже несколько лет возводится новое здание, но его никак не могут достроить.

Обеспокоенные родители в который раз обратились с письмом о помощи к главе республики Рустэму Хамитову и очень надеются на то, что он обратит внимание на их проблему. Закрытие школы выпало как раз на время сдачи экзаменов в старших классах и добавляет ненужной нервозности ребятам.