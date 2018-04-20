Не Дед Мороз: Эксперты прокомментировали прямую линии главы Башкирии

Состоявшаяся накануне прямая линия главы Башкирии Рустэм Хамитов уже почти сутки не уходит из топовых новостей. В ходе общения было затронуто большое количество тем, среди которых были не только такие резонансные события, как судьба шихан или ремонт бельского моста, но и участь отдельно взятой деревни, отрезанной от мира бездорожьем или африканский студент, мечтающий показать свои национальные танцы всей Башкирии.

Медиакорсеть предложила высказать мнения о прямой линии главы Башкирии экспертам из категории лидеров мнений, к чьим словам прислушивается аудитория. Мнения оказались противоречивыми.

- Хорошо, что встреча Рустэма Хамитова не превратилась в модный в современной России формат встреч политиков a la «Дед Мороз, исполняющий желания детишек». Конечно, без раздачи «плюшек» в режиме ручного управления дело не обошлось, но все-таки щенков никто никому не дарил, и глава республики подошел системно к решению ключевых вопросов социально-экономического развития (дольщики, инфраструктурные вопросы), - считает политолог Дмитрий Михайличенко. - Шиханы вновь становятся точкой столкновения республиканской политики. Понятно, в плане формирования общественного мнения в республике промышленные лоббисты проиграют, как и проиграют в политтехнологическом. А вот на лоббистские потенциалы в новом составе правительства РФ они рассчитывать могут. Еще в их арсенале остается «джинса» на федеральном уровне и персональные удары по Рустэму Хамитову. Поэтому когда очередная независимая газета (не знаю, нужны ли здесь кавычки или нет) выкатит еще одну «джинсо-аналитическую публикацию» про «внутриэлитные конфликты» нужно относиться к этому достаточно спокойно. Более того, принимать «федеральную джинсу» за чистую монету – это почти то же самое, что лепить себе на лоб ярлык провинциально отсталых.

- Я - ветеран прямых линий, участвовал в трех. И вчера я придумал вопрос, но до меня речь не дошла. На прямых линиях каждый раз меня поражает, почему люди приходят что-то просить туда, типа батюшка, вмешайся, помоги дорогу починить. Звонит по аудиосвязи бабушка с другого города: школа переполненная, сделайте что-нибудь. Да, Хамитов говорит, разберемся. Или парень-химик, выиграл олимпиаду, жалуется, что ему негде применить знания и он уезжает в Мордовию, потому что там какой-то лицей есть, а у нас нет. Аспирант МГИМО жалуется, что хочет вернуться в Уфу. Я могу сказать в ответ на это, как руководитель, который общается с бизнесменами. Все говорят: проблема с кадрами, все уезжают. У меня друг «хантит» людей из Питера и Москвы, снимает квартиры им, жилье дает. Места и зарплаты есть. Ну, и что тебе мешает вернуться в Уфу?

Меня возмущает другое: прямые линии люди воспринимают как вариант решения собственных проблем. Все жалуются и не понимают, что выбрали сами эту власть. С дорогами, поликлиниками, остановкой. Они не понимают, что сами создают эту страну.

Может, это повод задать себе вопросы… А что касается моего вопроса Рустэму Хамитову, то он был такой: «Рустэм Закиевич, вы больше 7,5 лет руководите регионом. Что самое главное вы сделали для Башкирии за это время? Есть ли такая вещь?». Было бы интересно услышать его мнение, - сказал руководитель маркетингового агентства BigD, блогер Дмитрий Эйгенсон.

- В словах главы региона достаточно ясно прослеживается основная идея: экономический рост должен обеспечивать решение социальных проблем региона. Финансовой основой для таких решений является региональный бюджет. Глава обозначил основные тезисы в отношении сегодняшнего бюджета. Первый – бюджет профицитный, второй – позитивное влияние на формирование бюджета оказало поступление налогов, в том числе поступление налога на прибыль от «Башнефти», связанное с выигранным делом по «Системе». Посыл главы региона отсюда следующий: «Деньги есть, финансовое положение региона устойчиво, это позволит строить дорогостоящие социальные объекты», - расставил свои акценты временно исполняющий обязанности председателя обязанности Уфимского федерального исследовательского центра РАН Рустем Ахунов. - На мой взгляд, понимание экономических проблемных аспектов также имеется. Глава республики обозначил ключевые из них: это снижение инвестиций в экономику и естественная убыль населения. Оба этих момента могут оказать негативное влияние в будущем, он отдает в этом отчет, владеет цифрами и бьет тревогу в вопросе инвестиций и рождаемости. Также глава обозначил две приоритетные точки роста: туризм и сельское хозяйство. Что касается лично меня, то я ожидал на прямой линии больше экономической тематики. Очевидно, что людей сегодня больше волнуют повседневные вопросы, на которые они получили от Рустэма Хамитова четкие ответы.