Глава Башкирии Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы

В торжественном марше участвовали курсанты Уфимского юридического института МВД, военной кафедры УГАТУ и воспитанники школы-интерната имени Мусы Гареева.

Рустэм Хамитов также почтил память дважды Героя СССР Мусы Гареева, комдива Минигали Шаймуратова и генерала Тагира Кусимова. Глава Башкирии возложил цветы и к памятнику на Аллее Героев мемориала Славы, почтив памятью тружеников тыла.