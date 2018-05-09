Глава Башкирии Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Сегодня, 14:07ОбществоЗиля Аскерова
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Глава Башкирии Рустэм Хамитов не остался на стороне от празднования Дня Победы. Сегодня он участвовал в торжественном возложении цветов к Вечному огню у мемориала Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.
В торжественном марше участвовали курсанты Уфимского юридического института МВД, военной кафедры УГАТУ и воспитанники школы-интерната имени Мусы Гареева.
Рустэм Хамитов также почтил память дважды Героя СССР Мусы Гареева, комдива Минигали Шаймуратова и генерала Тагира Кусимова. Глава Башкирии возложил цветы и к памятнику на Аллее Героев мемориала Славы, почтив памятью тружеников тыла.
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