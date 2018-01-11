Хотите сказку?Приходите к нам! Книги М.Радченко купила библиотека им.Валиди

- В республике это уникальный случай, когда автором детской книги сказок является сам ребенок, - говорит директор Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ Айгуль Муратова. – Мы решили, что все фонды наших библиотек приобретут это красиво иллюстрированное издание, которое без сомнения будет пользоваться огромным интересом и спросом среди детей. Его автору, Матвею Радченко, мы желаем крепкого здоровья, и очень надеемся, что и после своего выздоровления он не оставит свое прекрасное увлечение и подарит своим сверстникам еще немало чудесных сказок.