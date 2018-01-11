Хотите сказку?Приходите к нам! Книги М.Радченко купила библиотека им.Валиди
- В республике это уникальный случай, когда автором детской книги сказок является сам ребенок, - говорит директор Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ Айгуль Муратова. – Мы решили, что все фонды наших библиотек приобретут это красиво иллюстрированное издание, которое без сомнения будет пользоваться огромным интересом и спросом среди детей. Его автору, Матвею Радченко, мы желаем крепкого здоровья, и очень надеемся, что и после своего выздоровления он не оставит свое прекрасное увлечение и подарит своим сверстникам еще немало чудесных сказок.
Напомним, Максим Радченко болен неизвестной болезнью, но ему помогает поддержать здоровье лечение минеральными водами. Мальчик, чтобы собрать средства на это лечение, сам написал книгу сказок.
Приобрести книги со сказками Матвея Радченко можно в редакции ИА Медиакорсеть. Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина 85/1 офис 201. Телефон для связи 287-28-06, 89610450360. Цена одной книжки - 200 рублей.