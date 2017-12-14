В Уфе больной ребенок написал книгу сказок, чтобы собрать деньги на лечение

10-летний Матвей Радченко с рождения болеет неизвестной болезнью. Диагноз врачи поставить так не смогли, и поддерживать здоровье ребенка можно только за счет лечения минеральными водами. Матвей и его мама не просят не это деньги: мальчик написал собственную книгу сказок и надеется заработать себе на лечение.

Проблемы со здоровьем у Матвея - практически с самого рождения. По непонятной причине у него постоянно падает уровень глюкозы, и в результате повышается уровень кетоновых тел. Попросту говоря, ацетон.

- Диагноз мы поставить так и не смогли, хотя куда уже только не обращались, - говорит мама Матвея Виктория Радченко. – Мы много раз обследовались в разных больницах Уфы и Москвы, и нигде ничего не сказали определенно. Официально стоит диагноз: кетотические гипогликемии неясного генеза. Намечалась госпитализация в Лондон. Но я не вижу смысла туда ехать, потому что еще три года назад из НИИ эндокринологии в Лондон были отправлены выписки и ДНК всей семьи. По выпискам они ничего не ответили, а ДНК не исследовали, написав, что "не знают какой дефект кетогенеза искать". Тупик. В зарубежных клиниках, конечно, обещают поставить диагноз. Но я не вижу смысла собирать, платить по пять тысяч долларов за те же самые анализы, которые нам уже делали.

Матвей очень слаб физически. При росте 147 сантиметров он весит всего 27 килограммов. Он не может бегать, прыгать, долго ходить. Непросто даются ему и умственные нагрузки, хотя учится он хорошо. Уже два года он посещает музыкальную школу – учится играть на балалайке. В этом году он также начал ходить в обычную школу: мальчик растет и ему очень хочется общаться со сверстниками.

Фото: из семейного архива

Раньше у Матвея очень часто случались метаболические кризы, из-за которых ребенка приходилось увозить в реанимацию. Уровень ацентона достигал до 100 ммоль. Для сравнения - при уровне 15 ммоль беременным женщинами показано прерывание беременности. Четыре года назад облегчить жизнь ребенку удалось. Мама начала возить его на лечение в санаторий в г. Железноводске Ставропольского края. Минеральные воды идут мальчику на пользу. У него больше не случаются кризы, хотя он по-прежнему очень слаб. Однако ездить в Железноводск надо постоянно, в идеале - каждые полгода. Мама воспитывает Матвея одна, и не может работать, потому что ребенку-инвалиду нужен постоянный уход. Семья живет на пособие по инвалидности. А на одну поездку в Железноводск и лечение нужно около 100 тысяч рублей.

Несмотря на все сложности, просить деньги мама с сыном не решаются. Они решили пойти другим путем. Матвей постоянно придумывал сказки, и мама наконец решила их записать. В этом году с помощью спонсоров в Москве была издана уже вторая книга сказок мальчика - "Веселые приключения кота Снежка и щенка Тявки". Тираж – три тысячи экземпляров. Мама надеется их продать, а вырученные средства направить на лечение ребенка.

- Нам неудобно собирать и просить деньги просто так. А это книга. И она останется навсегда. Матвей просил продавать по 200 рублей. Он говорит: Это же недорого, тем более за такую хорошую книгу! – скромно улыбается Виктория. – Скоро Новый год, Рождество, и я очень надеюсь, что добрые люди откликнутся и приобретут книгу моего мальчика. Мы этого очень ждем, от этого зависит наша жизнь.

Приобрести сказки Матвея Радченко можно в редакции ИА "Медиакорсеть" по адресу г. Уфа ул. Пушкина 85/1, офис 201. Телефон 287-28-06.