Снести нельзя спасти: Власти Уфы намерены выставить на продажу дом Марьям Султановой

Согласно документам, опубликованным на сайте администрации Уфы, власти намерены расселить и выставить на продажу дом Марьям Султановой на Тукаева, 33 (напротив старой Соборной мечети Уфы). Объясняют они это муниципальными нуждами - дом признали аварийным, его будут расселять и позже выставят на торги с последующей реставрацией. Соответствующее решение подписано 4 июля.

Из документа, помимо прочего, следует, что всем проживающим в этих домах будут предоставлены жилые помещения по договору соцнайма. С обращением об изъятии дома обратилось МБУ «Служба сноса и расселения».

Напомним, что дом относится к числу выявленных объектов культурного наследия. Здесь в свое время жила известная общественная деятельница, благотворительница Марьям Султанова, ее именем названо медресе в Уфе. Султанова была дочерью почетного гражданина Уфы Тимербулата Акчурина, женой муфтия Мухамедьяра Султанова.

- С одной стороны, расселение аварийного памятника - это выход и хорошо, если жильцы не могут его отреставрировать. С другой стороны, учитывая организацию властями Уфы консервацию расселенных памятников, а вернее, ее полное отсутствие, то расселение памятника и его дальнейшая заброшенность - это трагедия. Мы с вами прекрасно видим, как погибают расселенные памятники в Уфе. Это и усадьба Бухартовских и Лопатиных и доходный дом Видинеева и дом Степановых-Зориных на ул.Чернышевского, 49, - пишет правозащитница Эльза Маулимшина.

Ранее в Уфе снесли очередной памятник архитектуры 19 века - дореволюционный магазин - торговую лавку 1890 года постройки по адресу: улица Красина, 38. Также буквально на глазах горожан развалился знаменитый Дом Тихониных.