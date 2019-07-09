В Уфе снесли очередной памятник архитектуры 19 века
8 июля в Уфе снесли дореволюционный магазин - торговую лавку 1890 года постройки по адресу: улица Красина, 38, сообщила общественница Эльза Маулимшина.
Магазин не был признан объектом культурного наследия, его просто не успели поставить на государственную охрану. Тем не менее, он реально был памятником архитектуры 19 века, с ажурной кирпичной кладкой, очаровательным внешним видом и небольшой дореволюционной историей, т.к. в годы советской власти он как и многие другие особняки, усадьбы и торговые лавки был экспроприирован, превращен в жилье и в него подселили приезжих рабочих. Об этом сообщает Эльза Маулимшина.
Жители соседнего дома №36 по улице Красина связались с общественницей. Оказалось, что вплотную к этому старинному зданию был построен в годы советской власти бревенчатый пристрой, который имел собственную нумерацию - дом №36 по улице Красина.
Жилой бревенчатый дом №36 остается без одной стены - жители этого дома просят остановить снос общей стены домов 36 и 38.