В Уфе снесли очередной памятник архитектуры 19 века

Магазин не был признан объектом культурного наследия, его просто не успели поставить на государственную охрану. Тем не менее, он реально был памятником архитектуры 19 века, с ажурной кирпичной кладкой, очаровательным внешним видом и небольшой дореволюционной историей, т.к. в годы советской власти он как и многие другие особняки, усадьбы и торговые лавки был экспроприирован, превращен в жилье и в него подселили приезжих рабочих. Об этом сообщает Эльза Маулимшина.