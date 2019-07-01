В Уфе начал разваливаться памятник архитектуры 19 века - Дом Тихониных

Примечательно, что заявление было сделано уже после того, как в конце прошлой недели Арбитражный суд РБ удовлетворил иск застройщика о лишении здания охранного статуса, по той причине, что здание было внесено в охранный реестр «задним числом», уже после начала строительных работ.

В официальном заявлении застройщика говорится о планах сохранить и Дом Тихониных, и Третью Соборную мечеть с медресе «Хасания» (первая находятся в собственности государства, вторая принадлежит ЦДУМ России), которые также находятся вблизи застройки. Компания указывает, что ее проект с зонами новой застройки и зонами охранных зданий утвержден постановлением Правительства РБ от 2 октября 2018 года. Соответственно документу, охраняемая граница вокруг памятников не нарушена. Также сообщается, что «СтройТЭК» в течение пяти лет просил собственника Дома Тихониных – администрацию Уфы, передать объект в собственность компании, с тем, чтобы она могла начать работы по реставрации.