«Дождались, пока развалится сам»: В Уфе снесут дом Тихониных

Совещание состоялось при участии специалистов Башкультнаследия, администрации Ленинского района Уфы и управления гражданской защиты населения.

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Памятник собираются сносить, поскольку он представляет угрозу жизни и здоровью.

Фото: facebook.com

— Между тем, собственник офисных помещений, которые прямо к Дому Тихониных примыкают, выразил «готовность оказать всяческую помощь для сохранение остатков Дома Тихониных, готов безвозмездно выделить технику для перевозки кирпичей на ответственное хранение, готов выделить рабочих, строительный инструмент», — написала Эльза Маулимшина.

Фото: facebook.com

Активистка считает, что по аналогии следующим памятником, который будет «сам по себе» разрушен — это Доходный дом Видинеева, Усадьбы Судаковых и прочие:

Фото: facebook.com

- Видимо, дождались, пока он развалится сам, - сетует общественница.

Фото: facebook.com