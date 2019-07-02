«Дождались, пока развалится сам»: В Уфе снесут дом Тихониных
1 июля в 15:00 прошло выездное совещание — осмотр Дома Тихониных, выявленного памятника архитектуры 19 века, сообщила активистка «Архзащиты Уфы» Эльза Маулимшина.
Совещание состоялось при участии специалистов Башкультнаследия, администрации Ленинского района Уфы и управления гражданской защиты населения.
Памятник собираются сносить, поскольку он представляет угрозу жизни и здоровью.
— Между тем, собственник офисных помещений, которые прямо к Дому Тихониных примыкают, выразил «готовность оказать всяческую помощь для сохранение остатков Дома Тихониных, готов безвозмездно выделить технику для перевозки кирпичей на ответственное хранение, готов выделить рабочих, строительный инструмент», — написала Эльза Маулимшина.
Активистка считает, что по аналогии следующим памятником, который будет «сам по себе» разрушен — это Доходный дом Видинеева, Усадьбы Судаковых и прочие:
- Видимо, дождались, пока он развалится сам, - сетует общественница.
Напомним, что еще в прошлом году застройщик заявил, что намерен не сносить, а реставрировать Дом Тихониных.