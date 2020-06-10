В Башкирии вновь изменили указ о режиме повышенной готовности

Изменения внес глава региона Радий Хабиров.
Согласно новой редакции документа, дети до 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 22 часов до 10 часов утра. Кроме того, с 15 июня начнется подготовка к открытию детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря (с медперсоналом в штате), где проводится лечение детей. Сообщается, что уже 22 июня они начнут работу.
Кроме того, с 15 июня возобновляется работа образовательных организаций, которые работают по программам дополнительного профессионального образования, связанным с практической подготовкой, в том числе — с обучением вождению на автотраснпорте.
Напомним, в настоящее время в Башкирии зарегистрировано 4194 человека с коронавирусной инфекцией, ежедневный прирост последние дни не снижался ниже 80 человек.