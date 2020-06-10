В Башкирии вновь изменили указ о режиме повышенной готовности

Согласно новой редакции документа, дети до 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 22 часов до 10 часов утра. Кроме того, с 15 июня начнется подготовка к открытию детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря (с медперсоналом в штате), где проводится лечение детей. Сообщается, что уже 22 июня они начнут работу.