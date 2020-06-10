13 зараженных коронавирусом сотрудников выявлено на Учалинском ГОКе в Башкирии

По данным на 9 июня, на Учалинском ГОК было выявлено 13 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на пресс-службу УГМК, в структуру которого входит Учалинский комбинат.

Все инфицированные являются местными жителями. В соответствии с самочувствием они проходят лечение в стационарах либо амбулаторно на дому.

В пресс-службе УГМК отметили, что на всех предприятиях холдинга проводятся необходимые мероприятия для снижения заболеваемости – замеряется температура на проходной, тестирование на коронавирус, соблюдаются масочный режим, социальная дистанция.

Поводом для обсуждения данной темы стало опубликованная накануне в соцсетях штабом Навального копия обращеения директора УГОКа Закарии Гибадуллина к сотрудникам комбината, в котором сообщалось о 13 случаях инфицирования коронавирусом. По уточненным данным, 11 заболевших работают на руднике «Узельгинский», еще двое — на Учалинском подземном руднике.

Ранее информацию о зараженных коронавирусом сотрудниках комментировали представители УМПО.