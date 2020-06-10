Число проведенных тестов на коронавирус в России превысило 13,5 миллионов

Как сообщает газета “Известия”, за последние сутки в лабораториях страны провели 290 тысяч исследований. С подозрением на коронавирус под наблюдением специалистов остаются 318 тысяч россиян.

В Москве с 9 июня ослабили ограничения по коронавирусу. В столице заработали салоны красоты, ветеринарные клиники, киностудии, общественные организации и пр.

Следующие ограничения будут сниматься с 16 по 23 июня. Планируется, что начнут работать стоматологии, музеи, выставки, зоопарки, разного рода агентства и пр.