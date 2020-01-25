Китайский вирус: в аэропорту «Уфа» проверяют всех пассажиров международных рейсов

В пункте государственной границы России, расположенном в международном терминале аэропорта «Уфа» усилен двойной контроль пассажиров, пребывающих из за рубежа. Связано это с коронавирусом, атаковавшим Китай. Об этом сообщает издание «РБК».

Пассажиров проверяют с помощью тепловизора, который позволяет бесконтактно и на расстоянии определить температуру тела человека. Пассажиров также опрашивают об их самочувствии.