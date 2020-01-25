Китайский вирус: в аэропорту «Уфа» проверяют всех пассажиров международных рейсов
Сегодня, 19:06ОбществоМарат ГареевФото: Pixabay
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Противоэпидемические мероприятия усилены.
В пункте государственной границы России, расположенном в международном терминале аэропорта «Уфа» усилен двойной контроль пассажиров, пребывающих из за рубежа. Связано это с коронавирусом, атаковавшим Китай. Об этом сообщает издание «РБК».
Пассажиров проверяют с помощью тепловизора, который позволяет бесконтактно и на расстоянии определить температуру тела человека. Пассажиров также опрашивают об их самочувствии.
Роспортребнадзор, на который ссылается издание, сообщает, что если после возвращения из Китая кто почувствует недомогание, необходимо срочно обратиться к врачу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей