Корона вируса: стоит ли жителям Башкирии остерегаться опасного заболевания из Китая

Точное количество жителей Башкирии, которые в данный момент находятся в Китае, где разбушевался опасный коронавирус, неизвестно. По крайней мере, ни одна инстанция нам такую информацию предоставить не смогла.

Но при этом точно известно: те, кто сейчас оказался в Китае, и их близкие крайне обеспокоены происходящими в стране событиями. Выражаясь медицинским языком, эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего, число заразившихся ротавирусом постоянно растет, есть случаи со смертельным исходом.

Учитесь на здоровье

Среди жителей Башкирии, находящихся сейчас в Китае, немало студентов.

Как сообщил Медиакорсети начальник управления по международной деятельности Башгосмедуниверситета Руслан Абдрахимов, в данный момент на территории КНР от БГМУ находится 17 человек. Среди них: 11 аспирантов — в Харбинском медицинском университете (город Харбин, провинция Хэйлунцзян), 3 аспиранта и 3 студента по семестровому обмену — в Сычуанском университете (город Ченду, провинция Сычуань), шесть человек находятся в каникулярном отпуске в Уфе и не факт, что вернутся туда в ближайшее время.

— Ведется постоянный мониторинг ситуации с вузами-партнерами, аспирантами, студентами, — пояснил Руслан Абдрахимов. — Мы знаем, к примеру, что в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 4 случая заболевания новым штампом коронавируса, в провинции Сычуань — 1 случай. Никаких запретов и рекомендаций по воздержанию от поездок от вузов-партнеров не поступало, всё проходит в штатном режиме.

Уфимская студентка Лейсан Нариманова, не так давно уехавшая в Китай по семестрообмену, сообщила Медиакорсети, что вместе с однокурсниками старается соблюдать меры безопасности — ходить в масках, проветривать помещения, часто мыть руки. С территории университетского кампуса в Харбине, по словам девушки, выходят только в случае крайней необходимости — например, за продуктами.

Уроженцам Китая, которые приехали на учебу в Россию (и в частности, в Башкирию), не рекомендуется пока ездить на родину. Руководство вузов рассылает им предостережения с советами не ездить домой.

Нелётная ситуация

Количество желающих побывать в Китае, похоже и так достигло минимума. По крайней мере накануне, 27 января, днем в аэропорту Уфы был отменен авиарейс на остров Хайнань, хотя ранее отправиться туда по делам и в турпоездку собирались около 250 человек.

Но туроператор отменил вылет из-за вспышки коронавируса. Как сообщили в аэропорту, по вопросам возврата и переноса туров пассажирам рекомендуют обращаться непосредственно по месту приобретения путёвок, от которых, по данным Ростуризма, в виду чрезвычайной ситуации в Китае также можно отказаться, туороператоры обязаны будут вернуть средства. Подобное уже началось.

При этом в аэропорту «Уфа» продолжается проверка самочувствия у всех пассажиров, прибывающих международными рейсами, — у них измеряют температур при помощи тепловизоров без контакта с человеком. В случае малейшего подозрения на наличие недуга, пассажиров подвергают болен тщательной проверке. Например, на днях такой проверке подверглась пассажирка, прилетевшая из Китая с высокой температурой, и все, кто с ней контактировал в ходе полета. К счастью, анализы показали, что у женщины всего лишь простудное заболевание, не имеющее инфекционной природы.

На фоне таких событий принято решение полностью отменить все вылеты в Китай из Уфы. Как пояснила представитель международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван, программа «Ай Флай», которая выполняла рейсы в Санью на острове Хайнань, полностью отменена на вылет с 27 января. Рейсы будут выполняться только на прилет, пока оттуда не вернутся все пассажиры. Затем же авиасообщение с Поднебесной будет прекращено полностью.

Заболели в больнице

На этом тревожном фоне жителям республики очень хочется быть уверенными в том, что медики готовы им помочь. И весьма печально читать жалобы на работу врачей республики, подобные той, которую на днях направила на имя главы Башкирии Радия Хабирова уфимка Юлия Бахтиярова.

По ее словам, женщина вместе с ребенком была госпитализирована в педиатрическое отделение 22 больницы Уфы. Рентген показал бронхит. При этом педиатр предупредила, что в отделении имеется ротавирус.

— Во время оформления нас в стационар ей несколько раз звонили и просили подняться, так как детей рвало. Но она нас уверила, что это на другом этаже, а на третьем, куда нас клали, все в порядке. Оформились в отделение в два часа ночи. У ребенка была температура. Я подошла к постовой медсестре спросить, нужно ли нам сейчас идти на укол. Она сказала: нет не надо, мы ушли спать. Т.е. первая помощь оказана не была. Также я уточнила нужно ли сдавать нам анализы в пятницу утром, она сказала нет. В итоге, в пятницу часов в 10 выяснилось, что ночью нам должны были сделать антибиотик, и с утра в пятницу мы должны были сдать анализы. И теперь анализы только в понедельник. Также, в пятницу утром у ребенка была температура, я подошла с этим вопросом к постовой медсестре, на что она сказала, вы дадите сами какое-нибудь лекарство, или же пойдете на укол? Т.е. я ложусь в больницу и надеюсь, что окажут помощь моему ребенку, а выясняется, что я должна сама ее оказывать. Как это вообще понимать? — задалась вопросом автор обращения.

Когда на следующий день началась рвота и ребенка в соседней палате, Юлия написала отказ от госпитализации и поспешила с ребенком домой, однако через сутки они с дочкой заболели, налицо был ротавирус из больницы.

— Почему заболевших ротавирусом не изолируют в боксы? Почему мы приехали лечиться, а нам не оказали сразу же помощь и ещё создали условия, при которых мы подхватили ротавирус? Почему в отделении не производится должная обработка помещений, что допускают такие вспышки ротавируса? — требует разгневанная молодая женщина.

По ее обращению минздравом Башкирии начата проверка, результаты которой будут известны в ближайшее время.

То ли еще будет?

Может ли эпидемия в Китае иметь серьезные последствия для Башкирии и России? Ведь с Китаем недавно установились прочные дружеские отношения, рассматривались инвестиционные проекты с участием предпринимателей из Поднебесной, предполагающие, в том числе, стажировки жителей Башкирии в Китае частые и визиты китайцев в наш регион. В частности, это нашумевший проект строительство цементного завода в Сибае с участием китайского капитала.

Инициаторами выступили Сычуаньская компания по охране окружающей среды «Цзюньхэ», «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» и правительство Башкирии. Предполагаемый объем инвестиций — порядка 200 млн долларов США. Часть этих географических названий, имеющих отношение к Китаю, уже звучала в данной статье выше и далеко не в самом приятном контексте.

Своим мнением с Медиакорсетью поделился член Совета по правам человека при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин.

— Насколько мне известно, многие наши сограждане не знают, как сейчас уехать из Китая. Пишут письма Хабирову, просят эвакуировать. Китай из экспортера ширпотреба сейчас в глазах всего мира превратился в поставщика смерти. Это, конечно, пугает. Даже тех, кто говорит о «чрезмерном распиаривании вируса», как следствии заговора королей фарминдустрии. Если лекарство от вируса не найдут, последствия будут ужасающие. Болезнь может прийти в каждый дом, — считает Азамат Галин. — Пока серьезных ударов ни для экономики, ни для финансов из-за коронавируса в Китае нет. Но они обязательно проявятся, если болезнь станет эпидемией. Надеемся и ждем добрых новостей.