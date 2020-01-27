В Уфе из-за угрозы распространения вируса начали отменять авиарейсы в Китай

На сайте уфимского аэропорта появилось сообщение о том, что отменен вылет в Китай. Рейс был запланирован на сегодня, 27 января, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров, который покупали билет на рейс 9741 из Уфы в Санью, проинформировали, что по вопросам возврата или переноса туров нужно обращаться по месту покупки путевок.

Напомним, в уфимском аэропорту начали для безопасности проверять всех прибывших на международных рейсах пассажиров специальными устройствами – тепловизорами, которые фиксируют высокую температуру тела.