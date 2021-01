Ограничение действует до 22 часов 10 января.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах при текущем ухудшении погоды и сильного снегопада, 10 января в Уфе ограничен въезд грузового транспорта до 22 часов. Ограничения действуют на следующих въездах: - автодорога Уфа - аэропорт;

- автодорога Уфа - Шакша - КПМ;

- Уфа - Жилино;

- Бирский тракт;

- автодорога Уфа - Затон - КПМ. Главное управление МЧС России по РБ рекомендует водителям быть внимательнее в условиях ограниченной видимости и гололеда, соблюдать скоростной режим, не забывать про ремни безопасности и правила безопасного обгона. Единый телефон для вызова экстренных служб — 112.

