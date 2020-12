Накануне, 27 декабря, на территории Башкирии выпали обильные осадки в виде снега. Из-за сильной метели МЧС республики приняло решение ограничить движение на некоторых участках дорог в Башкирии.

Речь идет о двух трассах. Одна из них Р-240 Уфа-Оренбург. Также временно движение ограничили на автодороге Уфа-Стерлитамак. Отметим, что ездить по ней будет запрещено до особого распоряжения. В МЧС республики уточнили, что ограничения введены для проезда пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта. Их снимут в ближайшее время после улучшения неблагоприятных погодных условий.

