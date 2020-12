Из-за снегопада в Уфе ввели временное ограничение на въезд грузового транспорта

Ограничения продлятся до 23 часов 27 декабря.

Из-за снегопада и ухудшения погодных условий 27 декабря с 16 до 23 часов в Уфе временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом сообщает столичная мэрия. Так, ограничено движение по направлениям Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ. Напомним, коммунальные службы города сегодня работают в усиленном режиме. По информации пресс-службы мэрии Уфы, очистка центральных улиц, остановок общественного транспорта, тротуаров, мостов и путепроводов от снега продолжается без остановок. Также проводится обработка проезжих частей противогололедными материалами. Для устранения последствий снегопада задействована вся имеющаяся техника.

