Из-за снегопада в Уфе ввели временное ограничение на въезд грузового транспорта

Напомним, коммунальные службы города сегодня работают в усиленном режиме. По информации пресс-службы мэрии Уфы, очистка центральных улиц, остановок общественного транспорта, тротуаров, мостов и путепроводов от снега продолжается без остановок. Также проводится обработка проезжих частей противогололедными материалами. Для устранения последствий снегопада задействована вся имеющаяся техника.