Беглому олигарху из Башкирии окончательно отказали в возвращении на родину

Азамату Кильдигушеву, уроженцу Уфы, предпринимателю, фигуранту «списка Титова» и нескольких уголовных дел, возбужденных в Уфе, окончательно и бесповоротно отказали в прекращении его розыска.

Напомним, что г-н Кильдигушев живет в одной из стран, предположительно, Европы. До отъезда он жил в Уфе, вел здесь бизнес и, по его словам, вынужден был «за крышу» платить деньги, исчисляемые миллионами, сотрудникам полиции и ФСБ, как действующим, так и бывшим.

По версии предпринимателя, в один прекрасный момент он решил перестать «кормить» коррупционеров и отказался платить. Что и явилось причиной, по его словам, возбуждения в отношении него нескольких уголовных дел по экономическим статьям. Не желая оказаться в российской тюрьме, бизнесмен покинул страну.

Азамат Кильдигушев является одним из 16 российских предпринимателей, которые, как они считают, вынуждены скрываться за рубежами родины, но которые готовы вернуться в Россию и доказать в честном суде свою невиновность. Это так называемый «список Титова» – список, подготовленный аппаратом Уполномоченного при президенте России Бориса Титова по защите прав предпринимателей.

Об этой «инициативной группе предпринимателей» говорится в письме, подписанном Борисом Титовым. В этом письме предлагается «беглым предпринимателям» отменить розыск, а избранную в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу заменить на обязательство о явке. Другими словами, Борис Титов попросил Владимира Путина дать возможность этим 16 предпринимателям вернуться на родину и доказать свою невиновность. На этом письме президент поставил визу, которой поручил руководителям российских прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и МВД разобраться с ситуацией и подготовить решение. Срок установлен до 23 июня 2018 года.

И вот надежда одного из фигурантов списка на возвращение на родину, похоже, окончательно рухнула. В конце сентября текущего года отдел по Советскому району Уфы республиканского управления СКР постановил отказать прекратить в отношении Кильдигушева федеральный розыск. Так что в ближайшее время беглому олигарху придется и дальше скрываться.

Сам фигурант уголовных дел в беседе с нами утверждал, что инициатором возбуждения в отношении него этих дел был теперь уже всем известный «золотой прокурор» Рамиль Гарифуллин, который в свою очередь связан с бывшим первым заместителем прокурора Башкирии Олегом Горбуновым. Оба прокурорских работника обвиняются во взятках в особо крупном размере и оба находятся в настоящее время под стражей.

Азамат Кильдигушев считает, что люди из «команды Горбунова» не выполняют поручение президента страны.

- Почему чиновники из команды Горбунова не выполняют предписание главы государства? Дело изначально было заказное и курировал его непосредственно Горбунов и его приближенные. Так на все наши жалобы по делу мы получали однотипные отписки за подписью Шаретдинова, сейчас он арестован. А один из таких же сподвижников Горбунова – следователь следственного отдела – лично, явно с превышением своих полномочий, возбудил в отношении меня 2 дела, относящиеся по закону к компетенции МВД, – недоумевает Азамат Кильдигушев.