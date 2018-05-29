Уфимского бизнесмена из «списка Титова» заочно арестовали

О том, что Кильдигушев находится в международном розыске и уже заочно арестован, сообщает РБК. Решение об аресте принял Советский районный суд еще 29 апреля. При этом Кильдигушев убежден в заказном характере уголовного преследования. Он утверждает, что уголовное преследование началось после того, как он перестал давать взятки сотрудникам ФСБ.

По данным РБК, Азамат Кильдигушев был директором и совладельцем компании по торговле топливом «Ак Ойл», директором Урало-Поволжской строительной компании и председателем Национальной библиотеки Башкирии.

Напомним, в феврале этого года кандидат в президенты РФ, нынешний бизнес-омбудсмен Борис Титов представил вниманию Владимира Путина список, в который вошли 15 предпринимателей, желающих вернуться в Россию.

Среди них бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода №6 Константин Капчук, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев, Евгений Рыжов и другие.