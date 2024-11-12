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Розыск

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Ноябрь
Опасного уфимца объявили в федеральный розыск
12 ноября, 11:01
Октябрь
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
Видео. Грабитель напал на 91-летнюю уфимку
29 октября, 09:47
Видео. Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск
25 октября, 11:35
Срочно. «Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет
24 октября, 09:25
Башкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов
23 октября, 09:47
Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
30 сентября, 20:06
Сентябрь
Греция выдала наркобарона из Башкирии
20 сентября, 08:20
Август
Кто ответит за стрельбу в Уфе
19 августа, 06:40
Опасного преступника задержали в Уфе
16 августа, 09:59
Аэропорт Уфы стал местом преступления
8 августа, 05:12
Июль
В Башкирии ищут похитителей верблюда
23 июля, 10:03
Двое мужчин бесследно пропали в Уфе
Розыском безвестно изчезнувших жителей столицы Башкирии занимаются волонтеры, сообщает региональное отделение поискового движения «Лиза Алерт».
6 июля, 20:20
Крупный бизнесмен из Башкирии погиб в Канаде
6 июля, 20:12
Уфимец месяц держал в гараже убийцу
4 июля, 12:54
Июнь
Участник поножовщины в Уфе три года жил в Турции
Сразу после драки мужчина экстренно покинул страну и попал в список международного розыска преступников, сообщает Генеральная прокуратура России.
22 июня, 11:41
Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии
20 июня, 10:54
Май
Со дна озера в Башкирии подняли машину с трупом
Мужчина пропал ещё 5 мая. У разыскивающих его сотрудников экстренных служб была версия, что водитель утонул вместе с автомобилем.
11 мая, 11:04
В Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик
Ребёнок ушёл из дома 6 мая и до сих пор не вернулся.
7 мая, 09:31
Апрель
МВД установило личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
Правоохранители установили личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье. В розыске находится 34-летний Василий Буряков.
9 апреля, 13:49

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