За нарушение масочного режима жителей Башкирии уже оштрафовали на 25 млн рублей

По уточным данным, основная часть штрафов, коснувшаяся почти 14 тысяч тысячи человек, связана, выражаясь официальным языком, с невыполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По этой статье Кодекса об административных в суды поступило почти 46,5 тысячи административных дел. По итогам их рассмотрения 13,9 тысячи оштрафованы на общую сумму 20,5 млн рублей, а по 22,4 тысячи дел судьи вынесли предупреждения.