За нарушение масочного режима жителей Башкирии уже оштрафовали на 25 млн рублей

За нарушение масочного режима жителей Башкирии уже оштрафовали на 25 млн рублей

Вчера, 11:22ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Штрафам были подвергнуты свыше 14 тысячи человек, нарушивших масочный режим в Башкирии.

Свыше 25 млн рублей составила общая сумма штрафов, которую назначили жителям Башкирии в судебном порядке за нарушение масочного режима за весь период пандемии коронавируса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

По уточным данным, основная часть штрафов, коснувшаяся почти 14 тысяч тысячи человек, связана, выражаясь официальным языком, с невыполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По этой статье Кодекса об административных в суды поступило почти 46,5 тысячи административных дел. По итогам их рассмотрения 13,9 тысячи оштрафованы на общую сумму 20,5 млн рублей, а по 22,4 тысячи дел судьи вынесли предупреждения.

Суды также рассмотрели 207 административных дел о нарушениях при формировании санитарно-эпидемиологического благополучия для граждан. По 170 из них были вынесены постановления о штрафах на общую сумму 4,2 млн рублей, 19 дел прекращены, 18 – ушли для разбирательства в другие инстанции.

Напомним, кстати, Башкирия стала весной прошлого года первым российским регионом, где был применен штраф за нарушение режима самоизоляции, но это решение позднее было отменено.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы