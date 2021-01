За нарушение масочного режима жителей Башкирии уже оштрафовали на 25 млн рублей

Штрафам были подвергнуты свыше 14 тысячи человек, нарушивших масочный режим в Башкирии.

Свыше 25 млн рублей составила общая сумма штрафов, которую назначили жителям Башкирии в судебном порядке за нарушение масочного режима за весь период пандемии коронавируса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики. По уточным данным, основная часть штрафов, коснувшаяся почти 14 тысяч тысячи человек, связана, выражаясь официальным языком, с невыполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По этой статье Кодекса об административных в суды поступило почти 46,5 тысячи административных дел. По итогам их рассмотрения 13,9 тысячи оштрафованы на общую сумму 20,5 млн рублей, а по 22,4 тысячи дел судьи вынесли предупреждения. Суды также рассмотрели 207 административных дел о нарушениях при формировании санитарно-эпидемиологического благополучия для граждан. По 170 из них были вынесены постановления о штрафах на общую сумму 4,2 млн рублей, 19 дел прекращены, 18 – ушли для разбирательства в другие инстанции. Напомним, кстати, Башкирия стала весной прошлого года первым российским регионом, где был применен штраф за нарушение режима самоизоляции, но это решение позднее было отменено.

