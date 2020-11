Сегодня, 24 ноября, на оперативном совещании в администрации города исполняющий обязанности руководителя мэрии Радмил Муслимов напомнил о мерах безопасности во время пандемии коронавируса.

Он напомнил гражданам старше 65 лет о соблюдении режима самоизоляции и попросил их не выходить из дома. Напомним, с 11.00 до 13.00 – свободные часы – когда пенсионеры могут выйти в магазин, аптеку или финансовую организацию. Также он сделал объявление и для остальных жителей столицы, предупредив об усилении рейдов по соблюдению масочного режима и социально дистанции.

