Властями Республики Татарстан принято решение о продлении до конца года санитарно-эпидемиологических мер в связи с ростом заболевших COVID-19.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на заместителя руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину, сейчас подобные решения принимают многие российские регионы. Среди мер по профилактике коронавируса - дезинфекция, необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции. По словам Авдониной, отмена масочного режима возможна будущей весной при условии, что в республике наступит благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

