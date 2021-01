В Башкирию на смену потеплению придет репетиция Крещенских морозов

Синоптики сообщили прогноз погоды на следующую неделю января для Башкирии.

По данным Бишгидромета, потепление в Башкирии сменится ощутимыми морозами. Похолодание начнется почти сразу после выходных. В понедельник, 11 января, температура воздуха начнет понижаться – сначала до минус 9 градусов днем, а затем все ниже и ниже. Во вторник, 12 января, днем будет уже минус 13 градусов, а к вечеру столбик термометра стремительно опустится до минус 22 градусов. На таком уровне температура продержится в среду, 13 января. 14 января похолодает до минус 24 градусов. Такое понижение температуры по старинным приметам называют репетицией Крещенских морозов. Вслед за ними вновь наступит небольшое потепление, которое ближе к 19 января, когда православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господня, должно опять смениться настоящими зимними морозами. Пока же, 9 и 10 января, на территории республики будет тепло и снежно. Столбик термометра будет держаться на уровне минус 5 градусов.

