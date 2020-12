Башгидрометцентр опубликовал прогноз погода на начало 2021 года.

Сегодня днём ожидается -13…-18 градусов, а по западу республики будет -8 градусов. 31 декабря пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -16…-21 градуса, по востоку ожидается холоднее -25 градусов. Днём, по данным синоптиков, температура воздуха достигнет отметки в -10…-15 градусов, а в некоторых частях республики -20 градусов. В новогоднюю ночь будет -13…-18, а по востоку республики похолодает до -23 градусов. Днём ожидается -8…-13 градусом. Также пройдет снег.

