МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в Рождество

Согласно прогнозам Башгидрометцентра в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха днем до -7…-12°, ночью до -24° при прояснениях. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.
Управление МЧС по Башкортостану предупреждает, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами прогнозируется дождь со снегом. Автовладельцев призывают быть осторожными и сохранять бдительность за рулем.
По прогнозам синоптиков, в середине января в регионе ожидается серьезное похолодание до -20° днем.