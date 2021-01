МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в Рождество

Температура воздуха понизится, а на дорогах ожидается гололедица и местами дождь со снегом.

Согласно прогнозам Башгидрометцентра в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха днем до -7…-12°, ночью до -24° при прояснениях. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Управление МЧС по Башкортостану предупреждает, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами прогнозируется дождь со снегом. Автовладельцев призывают быть осторожными и сохранять бдительность за рулем. По прогнозам синоптиков, в середине января в регионе ожидается серьезное похолодание до -20° днем.

