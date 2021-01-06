МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в Рождество

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в Рождество

Вчера, 12:20ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Температура воздуха понизится, а на дорогах ожидается гололедица и местами дождь со снегом.

Согласно прогнозам Башгидрометцентра в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха днем до -7…-12°, ночью до -24° при прояснениях. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Управление МЧС по Башкортостану предупреждает, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами прогнозируется дождь со снегом. Автовладельцев призывают быть осторожными и сохранять бдительность за рулем.

По прогнозам синоптиков, в середине января в регионе ожидается серьезное похолодание до -20° днем.

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