МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Башкирии

Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщили, что завтрашний день, 9 января, сулит непогоду в Башкирии. Прежде всего, это связано со снежными осадками, интенсивность которых будет меняться в течение суток. При этом неизбежен гололед и снежный накат на дорогах. Видимость на дорогах может снизиться до километра.