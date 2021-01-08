МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Башкирии

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Башкирии

Вчера, 16:37ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Предупреждение об ухудшении погоды в Башкирии появилось на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщили, что завтрашний день, 9 января, сулит непогоду в Башкирии. Прежде всего, это связано со снежными осадками, интенсивность которых будет меняться в течение суток. При этом неизбежен гололед и снежный накат на дорогах. Видимость на дорогах может снизиться до километра.

Ветер ожидается со скоростью до 12 метров в секунду юго-восточного направления.

Температура воздуха ночью до минус 13 градусов, а местами и до минус 18 градусов. Днем, наоборот, воздух прогреется до минус 4 градусов.

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