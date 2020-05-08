В Башкирии часть прибывших вахтовиков разместили в районной больнице

По информации Валерия Трофимова, вахтовики прибыли с Чаядинского месторождения. В больнице приняли поздно вечером группу из 20 человек.

«Как вы знаете, там сложилась непростая ситуация по коронавирусной инфекции и главой региона Р. Ф. Хабировым принято решение забрать вахтовиков из республики домой. Прежде чем увидеть своих родных, рабочие проведут время в подготовленном для них обсерваторе в Мечетлинском районеW», – прокомментировал главный врач.