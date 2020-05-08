В Башкирии часть прибывших вахтовиков разместили в районной больнице
8 мая, 14:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: Фото со страницы Валерия Трофимова
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Главный врач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов сообщил о прибытии вахтовиков на странице своей социальной сети.
По информации Валерия Трофимова, вахтовики прибыли с Чаядинского месторождения. В больнице приняли поздно вечером группу из 20 человек.
«Как вы знаете, там сложилась непростая ситуация по коронавирусной инфекции и главой региона Р. Ф. Хабировым принято решение забрать вахтовиков из республики домой. Прежде чем увидеть своих родных, рабочие проведут время в подготовленном для них обсерваторе в Мечетлинском районеW», – прокомментировал главный врач.
По словам Трофимова, у прибывших нет температуры. Главврач пояснил, что в больницы вахтовики пробудут три недели, а затем, только уже посл повторных тестов, мужчин отправят домой.
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