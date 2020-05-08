На брифинге минздрава Башкирии заявили, что коронавирус боится солнечного света

По информации главного врача центра гигиены и эпидемиологии республики Анны Казак, теплая погода способствует снижению заболеваемости вирусными инфекциями.

Казак отметила, что в окружающей среде стойкость коронавируса снижается из-за воздействия ультрафиолета. А солнца, по ее словам, будет много эти дни.

К счастью, погода, если верить словам главного врача, в ближайшие дни также будет продолжать препятствовать распространению коронавируса. В ближайшие праздничные дни температура будет около +28, +29 градусов.