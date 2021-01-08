В Башкирии отступят Рождественские морозы

Если утром будет температура воздуха будет в районе минус 12 градусов, то днем начнется потепление, столбик термометра опустится до минус 8 градусов. К вечеру станет еще теплее, а в последующие пару дней характер погоды сохранится.
В течение всего дня ожидаются обильные осадки в виде снега.
Южный ветер сохранит скорость не более пяти метров в секунду.
Как отмечают медики, столь резкое изменение погоды может отразиться на самочувствии людей, испытывающих проблемы с артериальным давлением.
Похолодание в регионе начнется не ранее середины следующей недели.