В Башкирии отступят Рождественские морозы

Сегодня, 8 января, гипертоники в Башкирии почувствуют на себе изменение погоды.

Если утром будет температура воздуха будет в районе минус 12 градусов, то днем начнется потепление, столбик термометра опустится до минус 8 градусов. К вечеру станет еще теплее, а в последующие пару дней характер погоды сохранится. В течение всего дня ожидаются обильные осадки в виде снега. Южный ветер сохранит скорость не более пяти метров в секунду. Как отмечают медики, столь резкое изменение погоды может отразиться на самочувствии людей, испытывающих проблемы с артериальным давлением. Похолодание в регионе начнется не ранее середины следующей недели.

