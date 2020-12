Сегодня, 9 декабря, в Башкирии осадков не ожидается. Ветер слабый и очень холодный. Ночью в некоторых районах республики подморозит до -20,-25 градусов. Днем будет значительно теплее, по юго-востоку республики -3,-8 градусов, в остальных частях до -14 градусов.

В четверг может пройти небольшой снег. Ветер также очень слабый, а вот ночью станет еще холоднее. Температура воздуха опустится до -27 градусов. Днем -9,-14 градусов, по юго-востоку до -5 градусов. В пятницу погода существенно не изменится. Осадков не ожидается, ветер северный без порывов. Температура воздуха ночью -16,-21, местами -22,-27 градусов. Днем -9,-14, по юго-востоку до -5 градусов.

