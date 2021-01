В Башкирии синоптики сообщили о прогнозе погоды на ближайшие три дня. Сегодня, 4 января, местами пройдет небольшой снег. На некоторый участках дороги может быть очень скользко. Ветер относительно теплый, без порывов.

Температура воздуха сегодня днем составит -6,-11 градусов. А вот ночью грянут первые морозы. Особенно по юго-востоку республики – похолодает до -15,-20 градусов в остальных частях республики до -9,-14 градусов. В последующие два дня погода существенно не изменится. По республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью -8,-13 градусов, местами -15,-20 градусов, днем -7,-12.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter