В Башкирии на смену морозам придет потепление

Температура воздуха утром минус 15 градусов мороза. Днем потеплее до минус12 градусов, а к вечеру столбик термометра снова опустится до минус 16 градусов. В отдельных районах (преимущественно в Зауралье) ночью ожидается мороз до минус 26 градусов.