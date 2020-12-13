В Башкирии на смену морозам придет потепление

В Башкирии на смену морозам придет потепление

Вчера, 07:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Башкирии понижение температуры, но потом снова потеплеет.

Сегодня, 13 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода. В дневное время возможен небольшой снегопад.

Ветер южный с переходом на юго-западный со скоростью не более 2 метров в секунду.

Температура воздуха утром минус 15 градусов мороза. Днем потеплее до минус12 градусов, а к вечеру столбик термометра снова опустится до минус 16 градусов. В отдельных районах (преимущественно в Зауралье) ночью ожидается мороз до минус 26 градусов.

По данным синоптиков, на погоду оказывает влияние антициклон, пришедший в Башкирию из Сибири.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится, но с середины недели начнется потепление. Днем температура ожидается не холоднее минус 6-8 градусов.

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