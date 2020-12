4 декабря в Башкирии пропал 12-летний Даниил Васильев. Поиски мальчика объявил РОО «Поиск-детей-Уфа».

Известно, что Даниил ушёл 4 декабря из дома и не вернулся. Рост мальчика 150 сантиметров, крепкое телосложение, темные волосы и длинная челка, большие глаза. В день пропажи он был одет в черную куртку с капюшоном на меху, сине-сиреневую рубашку, темно-синие джинсы, черную обувь на шнурках. Photo: РОО "Поиск детей-Уфа" Кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят обращаться в полицию по номеру 02 или по телефонам поискового отряда: 8-927-969-89-19, +7 996 106-56-69.

