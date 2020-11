Пропавшие подростки были найдены живыми.

В Башкирии завершились поиски двух девочек-подростков, которые пропали в ночь с 26 на 27 ноября в селе Охлебинино (Иглинский район). Волонтеры РОО «Поиск детей-Уфа», объявившие розыск сообщили, что 15-летних Анилю Гайфуллину и Кристину Горбунову нашли живыми. Где они находились пропавшие, в каком состоянии их нашли, не сообщается. Напомним, также 27 ноября в розыск объявили 14-летнего Данила Мавлеткулова из Стерлитамака. Мальчик ушел на улицу с собакой и не вернулся.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter