В Стерлитамаке завершили поиски пропавшего 14-летнего Данила Мавлеткулова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

В объявлении сказано, что мальчик нашелся живым. Подробности о его пропаже уточняются. Напомним, 14-летний житель Стерлитамака пропал более суток назад. Он ушел из дома с собакой на прогулку и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры и сотрудники полиции.

