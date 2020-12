«Не бросать тень». Руководитель «Зелёного щита Куштау» заявил о выходе из организации

Руководитель «Зелёный щит Куштау» Рамис Теляпкулов заявил об отстранении от экологической организации. Однако его коллега, председатель организации Дмитрий Петров не смог точно подтвердить его выход, так как связь с ним потеряна из-за ареста.

Вчера Рамис Теляпкулов на своей странице в соцсетях опубликовал письменное обращение, в котором заявил, что отстраняется от «Зелёного щита», чтобы «не бросать тень» на организацию. Я принял решение отстраниться от этой организации. Ведь это, на самом деле, искренне честная организация, не преследующая никаких целей, кроме как заботы об экологии. К большому сожалению, не все это понимают. А некоторые вовсе пытаются оклеветать деятельность организации или же пытаются использовать ее деятельность не в том направлении, пишет Рамис Теляпкулов. Ещё одной причиной такого решения стала 18-летняя девушка, которая, как рассказывает Рамис, находится с ним несмотря ни на что. С ней он собирается построить «великую историю любви», а своё письмо попросил считать предложением руки и сердца. Дмитрий Петров не подтвердил выход Рамиса Телепкулова из организации, так как прямой связи с ним нет. Телупкулов уже вторую неделю находится под арестом из-за вождения без прав. Петров предполагает, что обращение написано, чтобы не дискредитировать организацию и его родителей. Он и так отстранился из-за ареста. Когда он вернётся, будет конкретика. Домыслы, что он останется в организации высоки, рассказал Mkset Дмитрий Петров. Напомним, организация «Зелёный щит Куштау» была организована в начале октября. Она призвана решить экологические проблемы. Ранее «Зелёный щит» принял участие в обсуждении экологической ситуации в деревнях Ташлы и Мендим, где компании Владимирской области ведут разработку двух карьеров, что пагубно влияет на экологию и жизнь местных в целом.

