«Не бросать тень». Руководитель «Зелёного щита Куштау» заявил о выходе из организации

«Не бросать тень». Руководитель «Зелёного щита Куштау» заявил о выходе из организации

Вчера, 15:45ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Руководитель «Зелёный щит Куштау» Рамис Теляпкулов заявил об отстранении от экологической организации. Однако его коллега, председатель организации Дмитрий Петров не смог точно подтвердить его выход, так как связь с ним потеряна из-за ареста.

Вчера Рамис Теляпкулов на своей странице в соцсетях опубликовал письменное обращение, в котором заявил, что отстраняется от «Зелёного щита», чтобы «не бросать тень» на организацию.

Я принял решение отстраниться от этой организации. Ведь это, на самом деле, искренне честная организация, не преследующая никаких целей, кроме как заботы об экологии. К большому сожалению, не все это понимают. А некоторые вовсе пытаются оклеветать деятельность организации или же пытаются использовать ее деятельность не в том направлении, пишет Рамис Теляпкулов.

Ещё одной причиной такого решения стала 18-летняя девушка, которая, как рассказывает Рамис, находится с ним несмотря ни на что. С ней он собирается построить «великую историю любви», а своё письмо попросил считать предложением руки и сердца.

Дмитрий Петров не подтвердил выход Рамиса Телепкулова из организации, так как прямой связи с ним нет. Телупкулов уже вторую неделю находится под арестом из-за вождения без прав. Петров предполагает, что обращение написано, чтобы не дискредитировать организацию и его родителей.

Он и так отстранился из-за ареста. Когда он вернётся, будет конкретика. Домыслы, что он останется в организации высоки, рассказал Mkset Дмитрий Петров.

Напомним, организация «Зелёный щит Куштау» была организована в начале октября. Она призвана решить экологические проблемы. Ранее «Зелёный щит» принял участие в обсуждении экологической ситуации в деревнях Ташлы и Мендим, где компании Владимирской области ведут разработку двух карьеров, что пагубно влияет на экологию и жизнь местных в целом.

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