«Чтобы люди не страдали». Главное со схода граждан в Гафурийском районе Башкирии

Один из жителей деревни Ташлы рассказал, что до прихода ООО «Авалон», всё было спокойно. А проблема с карьерами существует в районе с 2009 года. По его словам, вокруг всё загрязнили, а там, где люди раньше косили сено, всё завалено камнями. Теперь пробраться туда не то, что на транспорте нельзя — пешком не пройдешь.