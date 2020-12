«Чтобы люди не страдали». Главное со схода граждан в Гафурийском районе Башкирии

Ещё 29 ноября прошёл мирный сход жителей деревень Ташла и Мендим Гафурийского района, которые выступили против разработки карьеров вблизи поселений. Итогом собрания стало принятие резолюции. Mkset пересказывает главное с мирного схода.

В начале мероприятия своё слово взял представитель профсоюза работников ремонтно-строительных организаций и ЖКХ РБ Евгений Сорокотяга. Он указал, что разработка первого карьера в деревне Мендим компанией «Карьер Мендим» ведётся незаконно — земля под разработку не выделена, а участок — не разграничен. Кроме того, после проведения взрывных работ не была проведена рекультивация. Я считаю, что лицензия отсутствует либо выдана с нарушениями на этот карьер, отметил выступающий. Власти отказались согласовать митинг против разработки карьеров в Гафурийском районе По его словам, в результате деятельности компании происходит загрязнение реки Мендим, где обитают краснокнижные рыбы, а также природного парка Зилим. Разработку второго карьера в деревне Ташла, который находится в горно-санитарной зоне курорта Красноусольский, проводит ООО «Авалон». Как рассказывает Евгений Сорокотяга, в результате деятельности происходит загрязнение реки Усолка, вода из которой используется на курорте. В водоохранной зоне, всего в 30 метрах от берега, стоит заправочная ёмкость. По словам представителя профсоюза, природоохранная прокуратура ранее зафиксировала превышение ПДК по нефтепродуктам в водоеме. На этом карьере также происходят взрывы, из-за которых приходилось эвакуировать детей из школы. Жители обеих деревень в целом обеспокоены проведением взрывных работ. Из-за них происходит деформация фундаментов зданий. Плюс машины карьера Ташлы двигаются прямо по дорогам поселения и люди дышат выхлопами и пылью. Ущерб — огромен, а вклад в бюджет Башкирии — минимальный. Photo: скриншот видео с youtube-канала RusNews Один из жителей деревни Ташлы рассказал, что до прихода ООО «Авалон», всё было спокойно. А проблема с карьерами существует в районе с 2009 года. По его словам, вокруг всё загрязнили, а там, где люди раньше косили сено, всё завалено камнями. Теперь пробраться туда не то, что на транспорте нельзя — пешком не пройдешь. Руководитель организации «Зелёный щит Куштау» Рамис Теляпкулов заявил, что карьеры необходимо закрыть и рекультивировать, а проконтролировать это должны общественность и надзорные органы. Если деятельность продолжится, то должна продолжиться без нарушения закона, чтобы люди не страдали, добавил Теляпкулов. Активист Фарит Рахматуллов предложил местным жителям собрать документы и подать их в прокуратуру, чтобы ведомство проверило законность разработки карьеров. Чиновник из Башкирии объяснил сравнение схода жителей с «местом боевых действий» В конце схода Евгений Сорокотяга огласил резолюцию, которую местные жители приняли единогласно. Мы, жители деревни Ташла и Мендим Гафурийского района возмущены грубым нарушением закона, а также наших конституционных прав на благоприятную окружающую среду, нарушающую компаниями ООО «Авалон» и ООО «Карьер Мендим». В частности, они нарушают наши экологические права: жители вынуждены постоянно дышать выхлопными газами и доломитовой пылью. Из-за взрывов разрушаются наши дома, загрязняются воздух и реки. Оба карьера платят минимальные налоги в бюджет Башкортостана, так как зарегистрированы и платят налоги в городе Владимир. Однак ущерб от их деятельности огромен: разрушаются дороги района из-за превышения допустимой массы перевозимых грузов, ставится под угрозу существование курорта Красноусольский и рабочие места занятых на курорте людей. Помимо этого наносится колоссальный вред природе и существует угроза вымирания краснокнижных рыб рек Усолка и Мендим. Жители деревень требуют приостановить работу ООО «Авалон» на карьере в деревне Ташла до выяснения законности его деятельности и закрыть, а также рекультивировать карьер. Вторым пунктом стало формирование рабочей группы, куда войдут представители деревень, администрация района, активисты «Зеленый щит Куштау» и представители компаний, разрабатывающих карьеры. Жители требуют прекратить или хотя бы минимизировать взрывные работы, а также просят построить объездную дорогу и вести контроль за рекультивацией карьеров. За ущерб, нанесенный домам из-за взрывов, обязать выплатить компенсацию.

