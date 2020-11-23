Власти отказались согласовать митинг против разработки карьеров в Гафурийском районе

Также местные беспокоятся, что из-за загрязнения не смогут ловить рыбу и купаться в проходящей рядом с карьерами рекой Усолка, а взрывы нанесут вред источникам курорта Красноусольска в 10 километрах. В сельсовете экозащитникам признались, что к работе компаний из Владимира относятся отрицательно, но сделать ничего не могут, потому что всё уже согласовано властями.