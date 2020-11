Власти отказались согласовать митинг против разработки карьеров в Гафурийском районе

Администрация Гафурийского района отказалась согласовывать митинг против разработки карьеров возле деревень Ташла и Мендим 29 ноября. Уведомление о мероприятии им пришло от имени местных жителей, которые жалуются на загрязнение окружающей среды.

В пресс-службе гафурийской администрации журналисту Mkset пояснили, что не смогли согласовать митинг, запланированный на 29 ноября, из-за указа главы Башкирии Радия Хабирова, который в связи с пандемией коронавируса запрещает массовые собрания численностью более 50 человек. Согласно уведомлению, планировалось участие 250 человек. В экозащитной организации «Зелёный щит», которая выпустила видеорепортаж с жалобами жителей Ташлы и Мендима, сообщили, что план мероприятия остаётся в силе, а о том, что власти отказались согласовывать митинг, им пока неизвестно. Лидер движения Рамис Теляпкулов подчеркнул - сход проводится по инициативе жителей деревень. Разработкой карьеров возле деревень Ташла и Мендим занимаются компании «Карьер Ташла» и «Авалон». По данным системы «СПАРК», учредителем обеих является Алексей Петухов, обе компании зарегистрированы в городе Владимир. Как отметили в администрации Гафурийского района, у разработчиков имеются лицензии РОСНЕДР. Напомним, 19 ноября «Зелёный щит» заявил, что люди в селе Ташла и деревне Мендим устали терпеть постоянные взрывы на карьерах и загрязнение водоёмов. Местные жители рассказали экоактивистам, что боятся за своих детей, так как места разработки даже не оборудованы забором, а поселения не оборудованы системой оповещения о взрывных работах. Пыль круглосуточная, выхлопные газы. Мы живем в сельской местности, на лето к нам приезжают дети, а получается они приезжают не отдыхать, а дышать всей этой пылью,жалуется один из жителей. Также местные беспокоятся, что из-за загрязнения не смогут ловить рыбу и купаться в проходящей рядом с карьерами рекой Усолка, а взрывы нанесут вред источникам курорта Красноусольска в 10 километрах. В сельсовете экозащитникам признались, что к работе компаний из Владимира относятся отрицательно, но сделать ничего не могут, потому что всё уже согласовано властями.

