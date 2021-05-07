Тепло наших сердец. В канун 9 Мая нефтяники чествуют ветеранов и тружеников тыла

При взгляде на него сегодня чувствуется, что два года, прошедших с прошлой нашей встречи, дались ему непросто, возраст берет своё. Но ветеран бодрится и обещает, что он «ещё повоюет». Благо, рядом всегда находятся дочери Ирина и Галина, одна из которых тоже связала свою жизнь с «Башнефтью».