Тепло наших сердец. В канун 9 Мая нефтяники чествуют ветеранов и тружеников тыла

Тепло наших сердец. В канун 9 Мая нефтяники чествуют ветеранов и тружеников тыла
Тепло наших сердец. В канун 9 Мая нефтяники чествуют ветеранов и тружеников тыла
Сегодня, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов / Mkset.ru
Перед Днем Победы руководство и волонтеры «Башнефти» считают своим долгом лично встретиться с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими много лет жизни работе в нефтяной отрасли.

Наши корреспонденты получили возможность принять участие в двух таких предпраздничных визитах вместе с волонтерами движения «Добрые сердца» из «Башнефти» (входит в «Роснефть»).

95-летний Василий Кузьмич Шматов — один из немногих фронтовиков, доживших до наших дней. Он с трудом преодолел расстояние до порога своей квартиры, чтобы пообщаться с волонтерами.

— Хожу еле-еле, а так всё нормально, держимся, — такими словами приветствовал Василий Кузьмич долгожданных гостей.

За плечами этого седого человека, не теряющего силы духа, несмотря на недомогания, — фронтовые дороги, сражения, боль утрат и радость Победы. Вскоре после войны, в 1951 году, Василий Кузьмич пришел на Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод, когда предприятие еще только строилось, и посвятил ему 35 лет жизни.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Конечно, очень хотелось бы поговорить с фронтовиком подольше, послушать его воспоминания, но его самочувствие не позволило этого сделать. К тому же ограничения, связанные с пандемией, все еще не позволяют близко общаться с ветеранами. Все-таки здоровье – на первом месте.

Вторым адресом в рамках предпраздничного маршрута стала квартира 87-летнего труженика тыла Мидхата Габдрауповича Хафизова. Он также с радостью встретил волонтеров.

Война тоже стала неотъемлемой частью семейной биографии Хафизовых, поскольку супруга Мидхата Габдрауповича была родом из блокадного Ленинграда.

Всмотревшись в лицо пожилого человека, мы вспомнили, что уже бывали у него в гостях пару лет назад, тоже в канун Дня Победы. Тогда Мидхат Габдраупович радушно угощал нас яблочной пастилой собственного приготовления, делился воспоминаниями, много шутил…

При взгляде на него сегодня чувствуется, что два года, прошедших с прошлой нашей встречи, дались ему непросто, возраст берет своё. Но ветеран бодрится и обещает, что он «ещё повоюет». Благо, рядом всегда находятся дочери Ирина и Галина, одна из которых тоже связала свою жизнь с «Башнефтью».

Приятно, что наша родная «Башнефть» не забывает своих заслуженных работников, своих ветеранов, и с праздниками всегда поздравляют, и в течение года помогают, рассказали дочери Мидхата Хафизова.

Как говорит волонтер «Башнефти» Айнур Гибатов, в поздравлении ветеранов с Днем Победы, которое давно стало доброй традицией, участвуют молодые работники компании, с которыми ветеранам очень приятно общаться. Они доставляют продуктовые наборы и поздравительную открытку, подписанную генеральным директором «Башнефти» Хасаном Татриевым.

Среди наших пенсионеров осталось всего около тысячи фронтовиков и тружеников тыла, поэтому волонтеры с особым трепетом едут на встречи с ними. Для нас эти поздравления являются очень важной миссией. Мы знаем, что и ветераны очень ждут нас, - рассказал Айнур Гибатов.

В саду имени Александра Матросова в Уфе прошло торжественное возложение цветов к памятнику этого героя Советского Союза. В церемонии приняли участие генеральный директор «Башнефти» Хасан Татриев и руководители предприятий, входящих в её состав.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Небольшая праздничная программа стала еще одним подарком ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, много лет проработавшим в нефтяной отрасли, которым здоровье позволило приехать на это важное событие.

Нефтяники в первых рядах отправились защищать Родину. Около 5 тысяч наших работников были мобилизованы на фронт. Башкирская нефть и нефтепродукты сыграли колоссальную роль в истории Победы. За годы войны было добыто 5 млн тонн нефти. Большая часть горючего для нужд Советской Армии поставлялась за счет Уфимского и Ишимбайского НПЗ. Спасибо вам, дорогие ветераны, за сохранённый мир, отвагу, верность и любовь к Родине, сказал Хасан Татриев.

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